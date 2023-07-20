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14:43, 20 июля 2023Экономика

Экономику США посчитали преодолевшей кризис

JPMorgan посоветовал покупать акции американских компаний в связи преодолением США кризиса

Фото: Michael Nagle / Globallookpress.com

Худшее в экономике США позади, страна преодолела пик кризиса, и теперь можно ожидать ускорения роста. К такому выводу на основании последних макроэкономических данных пришли аналитики JPMorgan, посоветовавшие активнее покупать акции американских компаний, в том числе не лидеров роста, пишут «Ведомости».

На прошлой неделе прогноз банка был пессимистичнее, однако на фоне снижения инфляции и сохранения высокого экономического роста тенденция изменилась, говорится в обзоре.

Теперь в JPMorgan считают, что динамика рынка может еще замедлиться из-за высоких ставок, но уже не полагают, что действия Федеральной резервной системы (ФРС) нанесут серьезный урон.

Аналитики указывают, что прибыль компаний во втором квартале сократится всего на 1,7 процента без учета энергетического сектора, результат которого связан с крайне успешным прошлым годом и потому не считается показательным. Этот результат означает, что бизнес пережил сложности лучше, чем ожидалось, и теперь имеет все шансы перейти к росту прибыли. Если этот прогноз сбудется, то стоимость акций получит дополнительный импульс, а значит, фондовый рынок улучшит показатели.

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До этого собственный прогноз по результату S&P 500 (индекс крупнейших американских компаний) резко улучшили аналитики Credit Suisse — с 4070 пунктов по итогам года до 4700 пунктов. Они указали на снижение риска краткосрочной рецессии в США и улучшение прогнозов по прибыли технологических компаний.

Вместе с тем оценки перспектив восстановления китайской экономики продолжают ухудшаться. На прогнозы влияют неожиданно слабые показатели по экспорту, падение цен производителей, приближение к дефляции, что означает провал попыток Пекина сделать ставку на рост внутреннего потребления. Глава департамента внешней торговли Министерства коммерции Китая Ли Синцянь назвал ситуацию с поставками за рубеж «крайне тяжелой», указав, что на нее влияют политические факторы, мешающие экономическим отношениям.

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    Платон Щукин
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