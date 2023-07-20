Эксперт посоветовал Аргентине игнорировать заявление ЕС по БРИКС

Эксперт Ламеса: Аргентина должна игнорировать призыв Евросоюза не присоединяться к БРИКС

Призыв Евросоюза о необходимости воздержаться от вступления в БРИКС до окончания конфликта на Украине Аргентина должна игнорировать. Геополитически неуклюжей Европе нечего предложить своим партнерам, а БРИКС может предоставить республике возможности роста, с таким советом выступил аргентинский международный аналитик Кристиан Ламеса, пишет РИА Новости.

«Аргентина, на мой взгляд, должна проигнорировать этот призыв, она должна показать себя как суверенная страна, тем более, что Европе на данный момент нечего предложить», — отметил он.

Ламеса подчеркнул, что ЕС «упрямствует в стремлении втянуть в свою геополитическую неуклюжесть как можно больше стран». По словам эксперта, Евросоюз «только и делает, что стреляет себе в ногу по указке Соединенных Штатов».

Доказательством этому служит ухудшение состояния экономики «старого континента ввиду утраты тех преимуществ, которые давали в том числе углеводороды из России», резюмировал он.

18 июля агентство Bloomberg сообщило, что Евросоюз призвал Аргентину не вступать в БРИКС до завершения конфликта на Украине, поскольку такой шаг может быть неверно расценен. В статье подчеркивалось, что страна не присоединится к объединению в ближайшее время.

При этом глава МИД Бразилии Мауру Виейра поддержал вступление Аргентины в БРИКС после саммита организации в ЮАР. По его словам, количество стран, желающих присоединиться к организации, свидетельствуют о ее значимости на мировой арене.

