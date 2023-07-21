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10:36, 21 июля 2023Из жизни

С рождения жившая в одном доме 105-летняя женщина раскрыла секрет долголетия

Metro: 105-летняя жительница Великобритании призвала молодежь никогда не сидеть без дела

Фото: Claudia Love / Unsplash

105-летняя жительница графства Ноттингемшир, Великобритания, отметила юбилей и раскрыла секрет своего долголетия. Об этом сообщает Metro.

Элси Олкок родилась 28 июня 1918 года и с рождения жила в одном доме в деревне Хатуэйт. У женщины никогда не было постоянной работы. В юности она подрабатывала, убираясь в домах соседей, а когда вышла замуж, то полностью посвятила себя заботе о семье. Раньше Элси была заядлым игроком в домино и даже выигрывала в соревнованиях. Женщина потеряла мужа, когда ему было 78 лет, и с тех пор живет с сыном Рэймондом, разведенным отцом четверых детей.

По словам Рэймонда, его мать очень самостоятельная, несмотря на преклонный возраст. Мужчина отметил, что она постоянно чем-то занимается. «До 2023 года она вязала, но сейчас у нее артрит», — рассказывает он. Элси заявила, что прожила долгую жизнь благодаря тому, что никогда не сидела без дела, и призвала молодежь следовать ее примеру. Сейчас женщина вместе с сыном регулярно собирает головоломки и ухаживает за растениями, которые они выращивают на заднем дворе.

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В настоящее время у Элси шесть внуков и больше 30 правнуков и праправнуков, многие из которых навещают ее по воскресеньям. «Наша семья относится к ней как к королеве», — утверждает Рэймонд.

Ранее сообщалось, что накануне 105-го дня рождения жительница Великобритании раскрыла секрет своего долголетия.

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    Алиса Удовик
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