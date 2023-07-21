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09:33, 21 июля 2023Экономика

Названо условие роста курса доллара до 120 рублей

Аналитик Григорьев назвал условием роста курса доллара до 120 рублей мировой кризис

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Продолжение значительного роста курса доллара ближайшей осенью в нынешних условиях маловероятно, а до уровня 120 рублей он сможет подняться разве что при наступлении мирового финансового кризиса в развитых странах, что ударит и по России. Такое условие в комментарии РИА Новости назвал старший аналитик дирекции операций на финансовых рынках банка «Санкт-Петербург» Виктор Григорьев.

Григорьев заметил, что пока рынок не слишком верит в такой исход. Вероятность еще двух повышений ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США, что говорило бы об ухудшении условий в американской экономике, оценивается в 14 процентов.

Однако если после заседания на следующей неделе денежно-кредитная политика вновь ужесточится, то могут вскрыться новые проблемы в банковской системе, а они приведут к рецессии. Для России это будет означать сокращение спроса на сырьевые товары, которое приведет к снижению цен и, соответственно, падению доходов от экспорта.

Вместе с тем, по словам Григорьева, пока на реализацию такого сценария ничего не намекает. Еще месяц назад глава Центробанка России Эльвира Набиуллина указывала, что сценарий мирового экономического кризиса не реализовался, хотя и не исключала, что рублю придется столкнуться с высокой волатильностью в предстоящие месяцы. «Но рост курса доллар-рубль к 120 рублям все же выглядит скорее как стресс-сценарий», — заключил Григорьев.

Курс доллара от TradingView

В свою очередь главный макроэкономист УК «Ингосстрах-Инвестиции» Антон Прокудин назвал рост курса доллара до ста рублей до Нового года базовым прогнозом. Для больших значений понадобится резкое ухудшение ситуации с экспортом и притоком выручки. При этом он заметил, что возможности ЦБ влиять на ситуацию в текущих условиях слабые.

С последним тезисом согласна главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. Он видит фундаментально обоснованным курс рубля в диапазоне от 80 до 120 рублей в зависимости от мировых цен на энергоресурсы, объемов продаж и геополитики.

По состояние на утро 21 июля доллар торгуется на уровне 90,3 рубля, а евро — 100,7 рубля. С начала недели на фоне наступления налогового периода рубль незначительно укрепился к обеим валютам. Дополнительно в его пользу играет предстоящее заседание совета директоров Центробанка, на котором, как ожидают эксперты, регулятор впервые более чем за год повысит ключевую ставку.

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    Платон Щукин
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