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20:15, 21 июля 2023Наука и техника

Катер «Ивановец» уничтожил ракетами мишень в Черном море

Экипаж ракетного катера «Ивановец» ЧФ уничтожил судно-мишень ракетами «Москит»

Фото: Василий Батанов / РИА Новости

Экипаж ракетного катера Черноморского флота (ЧФ) «Ивановец», который несет противокорабельные ракеты (ПКР) «Москит», отработал уничтожение судна-мишени с помощью ПКР. Об этом сообщили в Минобороны России, пишет ТАСС.

«В соответствии с планом боевой подготовки сил Черноморского флота экипаж ракетного катера "Ивановец" выполнил боевые стрельбы противокорабельными крылатыми ракетами по судну-мишени в полигоне боевой подготовки в северо-западной части Черного моря. В ходе совместного учения корабли и авиация флота отработали действия по изоляции района, временно закрытого для судоходства, а также выполнили комплекс мероприятий по задержанию судна-нарушителя», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что данные телеметрии и видеоконтроль с беспилотных летательных аппаратов подтвердили уничтожение судна-мишени в результате ракетного удара и успешное выполнение боевого упражнения.

Катер «Ивановец» проекта 12411 несет четыре ракеты П-270 «Москит». Также в арсенал корабля входит артиллерийская установка АК-176, две шестиствольные установки АК-630М и пусковая установка переносного зенитного ракетного комплекса «Игла».

В конце июня на Зеленодольском заводе имени А.М. Горького спустили на воду малый ракетный корабль «Туча» проекта 22800. В течение 2023 года корабль поступит на ЧФ.

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    Даниил Иринин
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