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10:06, 21 июля 2023Экономика

Илон Маск за день обеднел на 18,4 миллиарда долларов

Forbes: Илон Маск за день обеднел на $18,4 млрд после публикации отчета Tesla

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Американский бизнесмен Илон Маск за день стал беднее на 18,4 миллиарда долларов. Об этом говорят данные рейтинга Forbes Real-Time.

Финансовые потери основателя SpaceX вызвал обвал акций компании Tesla. Ценные бумаги производителя электрокаров подешевели почти на десять процентов после публикации отчета за второй квартал 2023 года, разочаровавшего инвесторов. Прибыль компании упала до минимума с 2021 года, а рентабельность снизилась до многолетнего минимума в 18,1 процента.

Сам Маск попытался объяснить неудачи Tesla, в которой ему принадлежит 13 процентов акций, цитатой Уоррена Баффета. Он заявил, что фондовый рынок — это «пьяный психопат», настроение которого невозможно предугадать.

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Из-за сокращения состояния миллиардера он едва не уступил первое место в рейтинге самых богатых людей планеты владельцу холдинга LVMH Бернару Арно. Французский бизнесмен за последние сутки стал богаче на 952 миллиона долларов.

Ранее предприниматель признался, что не понимает ситуации в современной мировой экономике. По словам Маска, на рынке наступили «турбулентные времена», и в один день ему кажется, что мировая экономика разваливается на части, в другой — что с ней все в порядке.

Также бизнесмен отметил, что из-за резкого повышения процентных ставок в мире Tesla, возможно, придется снизить цены на электромобили. Компания в течение года трижды снижала стоимость продукции — тогда ее основатель объяснил это готовностью жертвовать прибылью ради роста компании в период увеличения ключевой ставки и возможной рецессии экономики в США.

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    Вячеслав Агапов
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