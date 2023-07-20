Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
12:29, 20 июля 2023Экономика

Илон Маск признался в непонимании происходящего в мировой экономике

Основатель Tesla Маск признался в непонимании происходящих в экономике процессов

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск сказал, что не понимает ситуации в современной мировой экономике, передает ТАСС со ссылкой заявление бизнесмена в ходе конференции по итогам публикации финансовых итогов Tesla во втором квартале 2023 года.

По словам предпринимателя, в экономике наступили «турбулентные времена». Маск рассказал, что в один день ему может казаться, что мировая экономика разваливается на части. В другой же день оказывается, что с ней все в порядке. «Я не знаю, что, черт возьми, происходит», — признался Маск.

Материалы по теме:
Забастовка американских сценаристов рушит экономику Голливуда. Во сколько протест обойдется самому звездному штату США?
Забастовка американских сценаристов рушит экономику Голливуда.Во сколько протест обойдется самому звездному штату США?
10 июля 2023
Россию захватили китайские автомобили. Как Китай борется с США и Европой за мировой рынок авто?
Россию захватили китайские автомобили.Как Китай борется с США и Европой за мировой рынок авто?
17 июля 2023

Бизнесмен также высказался о возможном снижении цен на электромобили Tesla из-за резкого повышения процентных ставок. В мае 2023 года Федеральная резервная система США повысила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов. Таким образом ставка достигла максимального уровня с 2006 года — 5-5,25 процента годовых.

При этом с 1 мая 2023-го Tesla поняла цены на бюджетные автомобили для рынков Канады, Китая, Японии и США. До этого компания три раза подряд в течение года снижала стоимость всех автомобилей. Маск объяснял это готовностью жертвовать прибылью ради роста компании в период повышения процентных ставок и возможной рецессии экономики в США.

Что думаешь? Оцени!
    Мария Черкасова
    Обсудить
    Последние новости

    В МЧС оценили ситуацию на военном полигоне в Крыму после детонации боеприпасов

    Си Цзиньпин понадеялся на нормализацию отношений с США благодаря Киссинджеру

    Составлен портрет любителей видеосообщений

    51-летняя звезда «Реальных пацанов» опубликовала видео в свадебном платье

    Выявлена эффективная схема занятий спортом

    Генерал ВСУ рассказал о значительном преимуществе Российской армии

    Горящую электроподстанцию в Сочи сняли на видео

    В МИД Люксембурга оценили ход контрнаступления ВСУ

    Еще одного популярного российского блогера проверят на неуплату налогов

    Илон Маск признался в непонимании происходящего в мировой экономике

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости