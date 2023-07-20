Илон Маск признался в непонимании происходящего в мировой экономике

Основатель Tesla Маск признался в непонимании происходящих в экономике процессов

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск сказал, что не понимает ситуации в современной мировой экономике, передает ТАСС со ссылкой заявление бизнесмена в ходе конференции по итогам публикации финансовых итогов Tesla во втором квартале 2023 года.

По словам предпринимателя, в экономике наступили «турбулентные времена». Маск рассказал, что в один день ему может казаться, что мировая экономика разваливается на части. В другой же день оказывается, что с ней все в порядке. «Я не знаю, что, черт возьми, происходит», — признался Маск.

Бизнесмен также высказался о возможном снижении цен на электромобили Tesla из-за резкого повышения процентных ставок. В мае 2023 года Федеральная резервная система США повысила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов. Таким образом ставка достигла максимального уровня с 2006 года — 5-5,25 процента годовых.

При этом с 1 мая 2023-го Tesla поняла цены на бюджетные автомобили для рынков Канады, Китая, Японии и США. До этого компания три раза подряд в течение года снижала стоимость всех автомобилей. Маск объяснял это готовностью жертвовать прибылью ради роста компании в период повышения процентных ставок и возможной рецессии экономики в США.