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20:34, 21 июля 2023Забота о себе

Белла Хадид взяла отпуск из-за обострения болезни Лайма

Модель Белла Хадид взяла отпуск, чтобы заняться здоровьем после обострения болезни Лайма

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Американская модель Белла Хадид в течение последних месяцев проходит лечение из-за обострения болезни Лайма. Об этом сообщает ENews со ссылкой на источник, приближенный к звезде.

По данным издания, 26-летняя супермодель взяла отпуск, чтобы заняться здоровьем. «Она лечит болезнь Лайма. Она находится не в реабилитационном центре и никогда не имела проблем с наркотиками или алкоголем», — цитирует источник ENews.

Болезнь Лайма характеризуется поражением кожи, суставов, нервной и сердечно-сосудистой систем и часто принимает хроническое, рецидивирующее течение. Источником заражения являются клещи, которые обитают в Европе, Азии и на материках Северной и Южной Америки.

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Ранее Белла Хадид рассказала, что болезнь Лайма была диагностирована у нее в 2012 году. В апреле знаменитость призналась, что ее состояние ухудшилось после стоматологической операции. По словам Хадид, в корневой канал одного из зубов попала инфекция, которая повлияла на обострение заболевания.

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    Екатерина Улитина
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