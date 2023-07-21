Власти Крыма опровергли дефицит бензина

Глава Минтранса Крыма Лукашенко прокомментировал сообщения о продаже бензина по талонам

Дефицита бензина и дизельного топлива в Крыму не будет, доставка осуществляется на постоянной основе и только за последние сутки на полуостров прибыли 60 вагонов с бензином, который уже сегодня будет доставлен на АЗС. Таким образом глава Минтранса Крыма Николай Лукашенко прокомментировал в Telegram сообщения о продаже бензина по талонам.

Лукашенко указал, что вместе с региональным министерством топлива и энергетики ведет постоянный мониторинг доставки и наличия горюче-смазочных материалов. Вместе с тем Лукашенко не уточнил, действительно ли имела место продажа по талонам.

До этого о полном обеспечении Крыма горюче-смазочными материалами, дизельным топливом и бензином АИ-95 и АИ-92 рассказал председатель Совета министров региона Юрий Гоцанюк.

Вместе с тем 18 июля губернатор Севастополя Михаил Развожаев подтвердил, что получает жалобы жителей на отказы одной из сетей заправить автомобиль бензином Аи-92 и Аи-95. Он объяснил незначительные перебои обязательством АЗС исполнять топливные контракты с предприятиями, отвечающими в том числе и за жизнедеятельность города, но опроверг дефицит.

Сообщения о проблемах с бензином начались на фоне частичного разрушения в ночь на 17 июля Крымского моста. По данным Национального антитеррористического комитета (НАК), причиной повреждений стала атака двух украинских надводных беспилотников. Дорожное полотно повреждено в районе 145-й опоры. Вице-премьер Марат Хуснуллин указывал, что на восстановление моста после уйдет до трех недель.