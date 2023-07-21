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18:40, 21 июля 2023Мир

США заявили о готовности к диалогу по обмену заключенными с Россией

Блинкен: США готовы работать с Россией по обмену заключенными, несмотря на разногласия

Фото: Nathan Howard / Reuters

США готовы работать с Россией по обмену заключенными, несмотря на разногласия и трудности в отношениях двух государств. Об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен, сообщает Reuters.

«Даже если у нас присутствуют фундаментальные разногласия... мы намерены сохранить возможность работать независимо и изолированно над возвращением американских граждан на родину. С момента заступления на должность президента Джо Байдена мы вернули домой 29 американцев из восьми-девяти стран, с каждой из которых у нас имеются фундаментальные разногласия», — гарантировал дипломат.

8 июля советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан подтвердил, что Белый дом ведет переговоры с Россией о возможном обмене журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича на содержащихся в Штатах заключенных.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что переговоры с США по обмену заключенными должны вестись «в полной тишине».

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    Виктория Кондратьева
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