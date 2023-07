Белый дом подтвердил переговоры с Россией об обмене Гершковича

Салливан подтвердил, что США ведут переговоры с Россией о возможном обмене Гершковича

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан подтвердил, что Белый дом ведет переговоры с Россией о возможном обмене журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича на содержащихся в Штатах заключенных, сообщает The New York Times.

Салливан пояснил, что обсуждения ведутся, что пока они не привели к четкому пути урегулирования ситуации, вследствие чего Белый дом «не хочет давать ложных надежд».

Советник признался, что у США нет четкого ответа на вопрос, как добиться освобождения Гершковича. «Все, что я могу сделать, это сказать вам, что у нас есть убежденность в том, что мы сделаем все возможное, чтобы вернуть его домой», — добавил Салливан.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что переговоры с США по обмену заключенными должны вестись «в полной тишине».

По данным газеты The Wall Street Journal, США рассматривают возможность обмена задержанных по всему миру по подозрению в шпионаже россиян на арестованных в России американцев, включая Эвана Гершковича.

Журналиста The Wall Street Journal задержали 30 марта в Екатеринбурге. В отношении его было возбуждено дело по статье о шпионаже. По версии следствия, журналист по заданию США собирал о предприятии российской оборонной промышленности материалы, составляющие государственную тайну.