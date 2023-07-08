Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:32, 8 июля 2023Мир

Белый дом подтвердил переговоры с Россией об обмене Гершковича

Салливан подтвердил, что США ведут переговоры с Россией о возможном обмене Гершковича

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан подтвердил, что Белый дом ведет переговоры с Россией о возможном обмене журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича на содержащихся в Штатах заключенных, сообщает The New York Times.

Салливан пояснил, что обсуждения ведутся, что пока они не привели к четкому пути урегулирования ситуации, вследствие чего Белый дом «не хочет давать ложных надежд».

Советник признался, что у США нет четкого ответа на вопрос, как добиться освобождения Гершковича. «Все, что я могу сделать, это сказать вам, что у нас есть убежденность в том, что мы сделаем все возможное, чтобы вернуть его домой», — добавил Салливан.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что переговоры с США по обмену заключенными должны вестись «в полной тишине».

По данным газеты The Wall Street Journal, США рассматривают возможность обмена задержанных по всему миру по подозрению в шпионаже россиян на арестованных в России американцев, включая Эвана Гершковича.

Журналиста The Wall Street Journal задержали 30 марта в Екатеринбурге. В отношении его было возбуждено дело по статье о шпионаже. По версии следствия, журналист по заданию США собирал о предприятии российской оборонной промышленности материалы, составляющие государственную тайну.

Что думаешь? Оцени!
    Антон Похиляк
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о предупреждении Си Цзиньпину от Байдена после встречи с Путиным

    Стало известно о смене тактики ВСУ

    Звезды Евро-2008 обыграли двенадцать норильских команд в футбольном марафоне

    В США назвали основную причину отправки кассетных боеприпасов Украине

    Капитан российской полиции украл похищенные вором 50 тысяч долларов

    Двое маленьких детей утонули в подмосковном водоеме

    Белый дом подтвердил переговоры с Россией об обмене Гершковича

    В Анапе временно запретили купаться на пляжах

    В Госдуме пригрозили США расплатой за поставку ВСУ кассетных боеприпасов

    Врачи провели серьезную операцию Николаю Ефремову после падения из окна

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости