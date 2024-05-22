Во Франции допустили возможность атаки дронов на места проведения Олимпиады-2024

Во Франции подняли вопрос о защищенности мест проведения ОИ-2024 от дронов

Член парламента Франции Жизель Лелуи подняла вопрос о защищенности мест проведения Олимпийских игр-2024 (ОИ-2024) от возможной атаки дронов. В своем обращении к главе французского Минобороны Себастьяну Лекорню депутат допустила возможность подобной атаки в ходе Олимпиады призвала правительство изучить соответствующие риски. «Лента.ру» изучила текст соответствующего парламентского запроса Лелуи.

Парламентарий подчеркнула, что французские вооруженные силы и правоохранительные органы «медленно вступили в эпоху беспилотников». «Беспилотники представляют серьезную проблему для общественной безопасности и для Вооруженных сил, поскольку они очень легко приобретаются и могут различным образом использоваться злонамеренно, например, в целях от срыва спортивных соревнований до их использования во время террористической атаки», — подчеркнула автор обращения.

Она добавила, что для защиты локаций ОИ будут мобилизованы резервы ВВС и ВКС страны. По ее словам, парк беспилотников Франции оценивается в три миллиона штук.

«Украинский конфликт показал, что их (беспилотники — прим. «Ленты.ру») также легко превратить в оружие, взрывчатку или ЯРБХ (ядерное, радиологическое, биологическое и химическое оружие — прим. «Ленты.ру»), что может превратить церемонию 26 июля 2024 года в катастрофу, особенно если это рой беспилотников», — заявила Лелуи.

ВВС выбрали амбициозную систему PARADE, которая позволяет обнаруживать беспилотники в контролируемых районах и глушить их радиосигналы и сигналы GPS. Чтобы протестировать это решение по борьбе с беспилотниками, предназначенное для обеспечения безопасности Игр 2024 года, в период с 11 по 15 марта 2024 года военные провели учения Coubertin LAD 2, которые выявили некоторые недостатки этого устройства, учитывая, что был обнаружен только один из трех опасных дронов Жизель Лелуи член парламента Франции

В связи с этим она спрашивает, планирует ли Минобороны Франции предпринять дополнительные шаги для еще большего оснащения персонала для борьбы с беспилотниками и рассматривает ли МО меры по адаптации уже имеющихся в его распоряжении устройств.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сделал заявление об угрозе безопасности на церемонии открытия Олимпийских игр-2024, которая должна пройти на реке Сене.

«В случае возникновения угрозы безопасности церемония открытия может быть ограничена площадью Трокадеро или даже стадионом "Стад де Франс" в качестве меры предосторожности», — рассказал Макрон, добавив, что за несколько дней до мероприятия будут мобилизованы все спецслужбы и установлен периметр безопасности.

Олимпиада в Париже будет проходить с 26 июля по 11 августа 2024 года.

