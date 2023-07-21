Минюст объявил иноагентом 75-летнего политика Борового

Минюст объявил иноагентом 75-летнего экс-депутата Госдумы РФ Борового

Министерство юстиции 21 июля внесло в список иностранных агентов трех человек и четыре организации. Среди них — 75-летний политик, депутат Госдумы РФ II созыва Константин Боровой. Об этом сообщается на сайте министерства.

По данным Минюста, Боровой распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти России решениях и проводимой ими политике, отождествлял РФ с террористической организацией. Также отмечается, что политик выступал против специальной военной операции (СВО) и оправдывал террористические действия Киева. Кроме этого, экс-депутат проживает за пределами России.

Также в публикации Минюста говорится, что иноагентом признан музыкальный критик, основатель и бывший генеральный продюсер «Наше радио» Михаил Козырев.

30 июня Минюст внес в реестр иностранных агентов музыканта Бориса Гребенщикова. В министерстве объяснили, что он «осуществлял концертную деятельность в зарубежных странах с целью оказания финансовой помощи Украине, выступал против специальной военной операции на Украине».