Apple создала аналог ChatGPT

Bloomberg: Apple начала тестировать генеративный чат-бот для сотрудников

Американская корпорация Apple создала собственный чат-бот. Об этом сообщает Bloomberg.

По информации обозревателя агентства Марка Гурмана, в компании создали генеративный чат-бот с искусственным интеллектом «в стиле ChatGPT». Специалист выяснил, что он был запущен на основе фреймворка Ajax, который инженеры IT-гиганта разработали в 2022 году.

Гурман отметил, что сотрудники Apple уже начали применять этот инструмент при создании прототипов новых продуктов. Также фреймворк Ajax используется в работе голосового помощника Siri и фирменного картографического сервиса. Инсайдер подчеркнул, что система требует специального разрешения для доступа и не всем сотрудникам разрешено использовать аналог ChatGPT.

Также Марк Гурман выяснил, что основная причина запуска чат-бота заключалась в том, что инженеры Apple пользовались ChatGPT в рабочих целях. В связи с этим конфиденциальные данные компании могли оказаться в открытом доступе.

В начале июня глава Apple Тим Кук заявил, что в компании внимательно следят за развитием искусственного интеллекта. Предприниматель отметил, что Apple активно интегрирует искусственный интеллект в свои продукты.