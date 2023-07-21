Китайское консульство в Одессе получило повреждения при взрыве

МИД КНР заявил о повреждении китайского генконсульства в Одессе в результате взрыва

МИД КНР заявил, что в генеральном консульстве Китая в Одессе ударной волной от взрыва снесло часть стен и выбило окна. Об этом ведомство сообщило на своем официальном сайте.

По данным ведомства, в результате происшествия никто не пострадал. В министерстве добавили, что Пекин пристально следит за развитием событий и поддерживает контакты с необходимыми контактами. Китай также принимает нужные меры для обеспечения безопасности своих учреждений и персонала на Украине.

Ранее в Минобороны Россиизаявили, что Вооруженные силы (ВС) страны 20 июля продолжили нанесение ударов возмездия по объектам в Одесской области, где хранились и производились безэкипажные катера. В свою очередь генсек ООН Антониу Гутерриш осудил российские удары по Одессе в ответ на теракт на Крымском мосту.

