Генсек ООН осудил российские удары по Одессе

Генсек ООН Гутерриш осудил российские удары по Одессе в ответ на теракт на Крымском мосту

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил российские удары по Одессе, произведенные в ответ на теракт на Крымском мосту. Об этом заявил его представитель Стефан Дюжаррик, передает РИА Новости.

«Генеральный секретарь решительно осуждает удары России по портовым объектам в Одессе и других украинских черноморских портах», — заявил чиновник.

Ранее в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы (ВС) России 20 июля продолжили нанесение ударов возмездия по объектам в Одесской области, где хранились и производились безэкипажные катера.

Удар возмездия стал еще одним ответом России на теракт на Крымском мосту, который произошел 17 июля. До этого — 18 и 19 июля — российские военные уже наносили удары по Одесской области. Сначала был поражен судоремонтный завод в Одессе, где изготавливали безэкипажные катера, затем удар был нанесен по объектам военно-промышленного комплекса Украины и складам ВСУ в Одессе.

