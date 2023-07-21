Зеленскому заявили о нежелании НАТО конфликта с Россией

Замгенсека НАТО Джоанэ: альянс заявил Зеленскому в Вильнюсе о нежелании конфликта с РФ

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил, что на саммите блока 11-12 июля в Вильнюсе президенту Украины Владимиру Зеленскому объяснили, что приглашение страны в альянс грозит конфликтом с Россией. Его слова приводит ТАСС.

Джоанэ рассказал, что Зеленскому сообщили о нежелании НАТО иметь конфликт с Россией. «Я сказал, что мы не можем сегодня пригласить Украину, потому что это означало бы, что НАТО войдет в конфликт с Россией, что не входит в наши планы», — отметил он.

Однако замгенсека альянса добавил, что саммит в Вильнюсе приблизил Украину к членству в НАТО.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Украина не войдет в состав НАТО до завершения конфликта с Россией. В свою очередь, Зеленский положительно оценил результаты прошедшего саммита НАТО. По его словам, после встречи исчезли все сомнения по поводу вступления страны в альянс.