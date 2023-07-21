Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:39, 21 июля 2023Мир

Зеленскому заявили о нежелании НАТО конфликта с Россией

Замгенсека НАТО Джоанэ: альянс заявил Зеленскому в Вильнюсе о нежелании конфликта с РФ
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Kacper Pempel / Reuters

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил, что на саммите блока 11-12 июля в Вильнюсе президенту Украины Владимиру Зеленскому объяснили, что приглашение страны в альянс грозит конфликтом с Россией. Его слова приводит ТАСС.

Джоанэ рассказал, что Зеленскому сообщили о нежелании НАТО иметь конфликт с Россией. «Я сказал, что мы не можем сегодня пригласить Украину, потому что это означало бы, что НАТО войдет в конфликт с Россией, что не входит в наши планы», — отметил он.

Материалы по теме:
«У России станет больше врагов» Финляндия и Швеция скоро вступят в НАТО. Чем это угрожает России?
«У России станет больше врагов»Финляндия и Швеция скоро вступят в НАТО. Чем это угрожает России?
27 апреля 2022
«Нам не нужна война на севере» Почему Турция остается единственной страной НАТО, сохраняющей отношения с Россией?
«Нам не нужна война на севере»Почему Турция остается единственной страной НАТО, сохраняющей отношения с Россией?
9 марта 2023

Однако замгенсека альянса добавил, что саммит в Вильнюсе приблизил Украину к членству в НАТО.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Украина не войдет в состав НАТО до завершения конфликта с Россией. В свою очередь, Зеленский положительно оценил результаты прошедшего саммита НАТО. По его словам, после встречи исчезли все сомнения по поводу вступления страны в альянс.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленскому заявили о нежелании НАТО конфликта с Россией

    В Британии заявили о передаче Киеву снарядов в 15 раз больше запланированного

    41-летнюю популярную актрису заметили в бикини на отдыхе

    В США рассказали о дефиците ракетных комплексов ATACMS в армии

    Стало известно о масштабной охоте российских военных на ВСУ с помощью дронов

    Минфин запустит ювелирный маркетплейс

    В подтоплении увидели пользу для Тадж-Махала

    Махачев прокомментировал снятие брата Нурмагомедова с боя UFC

    Путин объявил о продлении льготной ипотеки для молодых семей Арктики

    Автопилот Tesla появится на других автомобилях

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости