В России раскритиковали решение Франции давать статус беженцев уклонистам
Посольство России раскритиковало решение Франции давать статус беженцев уклонистам из РФ
Посольство России раскритиковало решение Франции давать статус беженцев уклонистам из России, передает РИА Новости.
«Вот и судебные власти Франции в антироссийском угаре подключились к поддержке предателей за деньги французских налогоплательщиков. Видимо, некуда их девать», — заявили в диппредставительстве.
Ранее французский суд по вопросам права на убежище дал уклонистам от службы в российской армии право на получение статуса беженца во Франции. Тем временем с 11 июля в России начал действовать порядок ограничения водительских прав для тех, кто не явился в военкомат в установленные сроки.