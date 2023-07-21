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14:43, 21 июля 2023Мир

В России раскритиковали решение Франции давать статус беженцев уклонистам

Посольство России раскритиковало решение Франции давать статус беженцев уклонистам из РФ

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Посольство России раскритиковало решение Франции давать статус беженцев уклонистам из России, передает РИА Новости.

«Вот и судебные власти Франции в антироссийском угаре подключились к поддержке предателей за деньги французских налогоплательщиков. Видимо, некуда их девать», — заявили в диппредставительстве.

Ранее французский суд по вопросам права на убежище дал уклонистам от службы в российской армии право на получение статуса беженца во Франции. Тем временем с 11 июля в России начал действовать порядок ограничения водительских прав для тех, кто не явился в военкомат в установленные сроки.

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    Виктория Кондратьева
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