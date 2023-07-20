Франция признала право на статус беженца для российских уклонистов

Франция дала уклонистам от службы в российской армии право на получение статуса беженца

Французский суд по вопросам права на убежище дала уклонистам от службы в российской армии право на получение статуса беженца во Франции. Об этом со ссылкой на коммюнике суда сообщает РИА Новости.

«Суд постановил, что россияне, уклоняющиеся от мобилизации... а также мобилизованные граждане, ставшие дезертирами, могут получить [во Франции] статус беженца», — говорится в сообщении.

Тем временем с 11 июля в России начал действовать порядок ограничения водительских прав для тех, кто не явился в военкомат в установленные сроки и уклоняется от призыва. Из документа следует, что решение об ограничении права управления автомобилем будет внесено в реестр воинского учета. В течение суток информацию об этом получат в МВД — в специальное программное обеспечение внесут информацию о таких водителях.