Decathlon нашел покупателей на свои магазины в России

РИА Новости: французская компания Decathlon нашла покупателей на все свои активы в России

Французская сеть магазинов Decathlon продаст свои активы в России отечественной компании ARM, в том числе владеющей франшизой Mango. Об этом РИА Новости сообщил заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

По его словам, компания продаст 35 магазинов и один склад. Евтухов рассказал, что документы по продаже внесли в правительственную комиссию по контролю за иностранными инвестициями, а сделка была одобрена на этой неделе. Компания ARM, согласно договору, должна будет открыть все 35 магазинов и восстановить около 1,4 тысячи рабочих мест.

Ранее сообщалось, что переговоры о покупке Decathlon ведут турецкая компания FLO Retailing (собственник российского Reebok) и ливанская Azadea Group (владелец комплекса Dubai Mall).

В конце марта 2022 года Decathlon приостановил работу российских магазинов. В январе стало известно о желании ретейлера полностью продать бизнес в России. Стоимость всех активов оценивалась в 10-15 миллиардов рублей.