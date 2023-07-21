Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
18:16, 21 июля 2023Экономика

Стоимость активов Decathlon в России оценили

РИА Новости: российские магазины Decathlon оценили в 5-13 миллиардов рублей

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Эксперты оценили стоимость принадлежащих французской компании Decathlon активов на сумму от 5 до 13 миллиардов рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Директор департамента рынков капитала Nikoliers Денис Платов заявил, что все активы компании оцениваются в 11-13 миллиардов рублей. Партнер и руководитель департамента торговой недвижимости Commonwealth Partnership Ольга Антонова оценила стоимость в 9-12 миллиардов рублей, по средней рыночной цене розничного бизнеса. Старший директор CORE.XP Марина Малахатько считает, что активы французского ретейлера стоят 5-8 миллиардов рублей.

Малахатько считает, что в магазинах Decathlon будут распродавать запасы компании, впоследствии разбавляя их товарами других производителей. Антонова из Commonwealth Partnership прогнозирует, что магазины сети откроются с другим названием, при этом представитель Nikoliers Платов полагает, что новый собственник планирует вернуть близкий к товарам Decathlon ассортимент.

Материалы по теме:
Китай начал охоту за новыми ценными металлами. Как поиски в Гималаях помогут китайцам обыграть весь мир?
Китай начал охоту за новыми ценными металлами.Как поиски в Гималаях помогут китайцам обыграть весь мир?
3 июля 2023
Забастовка американских сценаристов рушит экономику Голливуда. Во сколько протест обойдется самому звездному штату США?
Забастовка американских сценаристов рушит экономику Голливуда.Во сколько протест обойдется самому звездному штату США?
10 июля 2023

Ранее стало известно, что Decathlon договорился о продаже всех своих российских активов с российской компанией ARM, в том числе владеющей франшизой Mango. В собственность последней перейдут 35 магазинов и склад. ARM должна будет восстановить 1,4 тысячи рабочих мест.

Французский ретейлер приостановил поставки в Россию, а также работу всех магазинов в конце марта 2022 года.

Что думаешь? Оцени!
    Мария Черкасова
    Обсудить
    Последние новости

    США заявили о готовности к диалогу по обмену заключенными с Россией

    Блинкен оценил помощь Запада Киеву при контрнаступлении

    Тиньков прокомментировал свое исключение из санкционных списков

    Оценены работы по созданию лунного ядерного реактора для НАСА

    В Берлин ввели танки из-за бегающей по улицам львицы

    Секс-коуч подсказала простой способ оценить совместимость на первом свидании

    Monatik назвал Ани Лорак предательницей из-за молчания по поводу СВО

    ВСУ лишились нескольких танков в Запорожье

    В Госдуме назвали антиконституционной идею лишать гражданства по рождению

    В Британии оценили шансы отразить российские крылатые ракеты

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости