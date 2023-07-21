Мужчину нашли в лесу спустя четыре дня после его загадочного исчезновения

The Thaiger: в Таиланде пропавший мужчина провел в лесу четыре дня без еды и выжил

В таиландской провинции Чиангмай председатель муниципального совета одного из тамбонов района Мае Таенг потерялся в лесу, провел четыре дня без еды и выжил. Об этом сообщает The Thaiger.

57-летний Пэрой Меккаяй пропал 17 июля. По словам семьи мужчины, незадолго до загадочного исчезновения его зафиксировали камеры видеонаблюдения. На записи было видно, как Меккаяй пересекает водоем по мосту. Родственники пытались найти мужчину и дозвониться до него, однако его телефон был выключен.

Через два дня сын председателя получил от него странное сообщение. «Я слышу голоса своего сына и внука и скучаю по ним», — написал Меккаяй. После этого телефон снова отключился.

Обеспокоенные члены семьи продолжили искать пропавшего мужчину. 20 июля примерно в пяти километрах от места исчезновения его обнаружил местный житель. Меккаяй находился в деревенской хижине и выглядел рассеянным. Он сказал, что не мог найти дорогу домой и не ел в течение четырех дней.

Вскоре к мужчине приехали спасатели. Они доставили его в больницу для проведения тщательного медицинского обследования.

Отмечается, что в 2022 году с Меккаяйем произошел похожий инцидент. Он пропал на сутки, а затем связался со своей семьей и сказал, что упал с дерева в лесу.

Ранее сообщалось, что жительница США пропала без вести на неделю и нашлась застрявшей в грязи на территории национального парка. На момент спасения женщина была в сознании, хотя получила серьезные травмы.