Участница «Дома-2» описала участие в проекте словами «было очень жестко»

Участница «Дома-2» Голд призналась, что во время съемок шоу она везде ждала подвоха

Участница популярного реалити-шоу «Дом-2» на телеканале ТНТ Настя Голд (настоящее имя — Анастасия Карпун) описала участие в проекте словами «было очень жестко». О сложностях во время съемок в программе она рассказала в интервью для издания «Телепрограмма».

Карпун сравнила участие в проекте на ТНТ со съемками в его перезапущенной версии на телеканале «Ю». «Это два разных формата, я почувствовала это на себе. На ТНТ, буду откровенна, все было очень жестко, накалено для меня. У меня всегда были истерики, я везде ждала подвоха», — призналась она.

Свою реакцию участница программы объяснила неопытностью и юным возрастом. При этом она отметила, что проект на ТНТ обеспечил ей профессиональный рост. «Мне было сложно. Но в то же время благодаря ТНТ меня узнали. Это масштабно было», — высказалась Карпун.

Ранее проект, выходящий на «Ю», покинул его ведущий Давид Манукян. Он вел «Дом-2» с 2021 года.

«Дом-2» выходил на ТНТ на протяжении 16 лет. В 2020 году телеканал объявил о прекращении проекта. Позднее, весной 2021 года, появилась информация о том, что программа будет выходить на канале «Ю».