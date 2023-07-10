Один из ведущих «Дома-2» покинул реалити-шоу

Телеканал «Ю» подтвердил, что ведущий реалити-шоу «Дом-2» Давид Манукян покинул проект

Российский блогер и рэп-исполнитель Давид Манукян, также известный как Дава, ведущий реалити-шоу «Дом-2», покинул проект. Эту информацию изданию «Телепрограмма» подтвердил телеканал «Ю», транслирующий шоу.

«Было его финальное Лобное, все подробности ухода будут в эфире канала "Ю" 16 июля», — сказали представители телеканала, комментируя сообщения об уходе Манукяна из шоу.

О том, что Дава решил покинуть «Дом-2», ранее заявили участники реалити-шоу. «К сожалению, Дава больше не ведущий "Дома-2"», — сообщил один из них.

Давид Манукян стал ведущим «Дома-2» в 2021 году. Говоря об этом решении, блогер заявил, что новая должность никак не связана с его бывшей возлюбленной Ольгой Бузовой, которая долгое время вела реалити-шоу.

«Дом-2» в течение 16 лет выходил на канале ТНТ. В 2020 году телеканал объявил о закрытии проекта. Однако весной 2021 года стало известно о перезапуске реалити-шоу на канале «Ю». Бузова при этом отказалась работать над проектом.