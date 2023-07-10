Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
12:51, 10 июля 2023Интернет и СМИ

Один из ведущих «Дома-2» покинул реалити-шоу

Телеканал «Ю» подтвердил, что ведущий реалити-шоу «Дом-2» Давид Манукян покинул проект

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российский блогер и рэп-исполнитель Давид Манукян, также известный как Дава, ведущий реалити-шоу «Дом-2», покинул проект. Эту информацию изданию «Телепрограмма» подтвердил телеканал «Ю», транслирующий шоу.

«Было его финальное Лобное, все подробности ухода будут в эфире канала "Ю" 16 июля», — сказали представители телеканала, комментируя сообщения об уходе Манукяна из шоу.

О том, что Дава решил покинуть «Дом-2», ранее заявили участники реалити-шоу. «К сожалению, Дава больше не ведущий "Дома-2"», — сообщил один из них.

Материалы по теме:
«Я цепенел от удовольствия, когда придумывал этот проект» «Дом-2» смотрела и ненавидела вся Россия. Как проект о любви стал фрик-шоу и что творилось за кадром?
«Я цепенел от удовольствия, когда придумывал этот проект»«Дом-2» смотрела и ненавидела вся Россия. Как проект о любви стал фрик-шоу и что творилось за кадром?
21 декабря 2020
«Не смотреть невозможно!» Каким было первое российское реалити-шоу, совершившее сексуальную революцию?
«Не смотреть невозможно!»Каким было первое российское реалити-шоу, совершившее сексуальную революцию?
16 июня 2022

Давид Манукян стал ведущим «Дома-2» в 2021 году. Говоря об этом решении, блогер заявил, что новая должность никак не связана с его бывшей возлюбленной Ольгой Бузовой, которая долгое время вела реалити-шоу.

«Дом-2» в течение 16 лет выходил на канале ТНТ. В 2020 году телеканал объявил о закрытии проекта. Однако весной 2021 года стало известно о перезапуске реалити-шоу на канале «Ю». Бузова при этом отказалась работать над проектом.

Что думаешь? Оцени!
    Олег Давыдов
    Обсудить
    Последние новости

    В Совфеде заявили о превращении Турции в недружественную России страну

    Московские врачи улучшат навыки в области высоких технологий

    В ДНР спрогнозировали применение ВСУ кассетных боеприпасов по мирным жителям

    Россияне массово передумали сдавать квартиры

    В Крыму объяснили пробки на мосту через Керченский пролив

    В России резко вырос простой мощностей нефтеперерабатывающих заводов

    Эрдоган назвал способ упростить вступление Украины в НАТО

    Украина попросила Австралию помочь с последствиями разрушения Каховской ГЭС

    Эрдоган заявил о предстоящей встрече с Путиным

    На Украине заявили о возвращении командиров «Азова» из Турции без условий

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости