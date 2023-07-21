«Краснодар» обыграл «Динамо» в стартовом матче РПЛ

«Краснодар» победил «Динамо» в стартовом матче РПЛ сезона-2023/2024 со счетом 3:1

«Краснодар» одержал победу над московским «Динамо» в стартовом матче Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2023/2024. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве на стадионе «ВТБ Арена» и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. На 27-й минуте счет открыл нападающий «Краснодара» Джон Кордоба. Затем преимущество команды увеличили полузащитники Александр Черников (35-я минута) и Жоау Баши (53-я минута). На 61-й минуте отставание москвичей сократил форвард Федор Смолов.

В прошлом сезоне «Краснодар» занял шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 48 очков. «Динамо» расположилось на девятом месте, имея в активе 45 очков. Победителем стал петербургский «Зенит».

В следующем туре «Краснодар» дома сыграет с «Сочи» 30 июля. «Динамо» на выезде днем ранее встретится с самарскими «Крыльями Советов».