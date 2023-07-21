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13:14, 21 июля 2023Мир

Эрдоган рассказал о планах на зерновую сделку

Президент Турции Эрдоган пожелал перезапустить зерновую сделку в обозримом будущем

Фото: Thomas Trutschel / Globallookpress.com

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пожелал перезапустить зерновую сделку в обозримом будущем. О планах политика на соглашение сообщает РИА Новости.

«Мы будем использовать все инструменты дипломатии и сосредоточим все наши усилия на этом вопросе. Компромисс, который служит человечеству в условиях войны, уже достигнут, и мы сделаем все возможное, чтобы его продолжить. По возвращении в Турцию я проведу переговоры с господином [президентом России Владимиром] Путиным», — сказал он.

По его словам, стороны будут придерживаться телефонной дипломатии, при этом в августе может состояться Путина в Турцию. Он также выразил надежду на продолжение черноморской зерновой инициативы.

Ранее российский лидер назвал условие возвращения Москвы к продуктовому соглашению. По его словам, для этого необходимо выполнить российскую часть сделки, в частности, вывести поставки российского зерна из-под санкционных ограничений.

О прекращении договоренностей по черноморской зерновой инициативе стало известно 17 июля.

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    Анастасия Заикина
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