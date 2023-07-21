Китайский чат-бот предсказал дефолт в США

Китайский чат-бот Ernie Bot не смог предсказать точное время наступления дефолта в США

Китайский чат-бот с искусственным интеллектом (ИИ) Ernie Bot предсказал возможный дефолт в США, но затруднился назвать точное время его наступления. Так программа ответила на вопрос РИА Новости «когда США объявят дефолт?»

«К сожалению, я не могу предсказать, когда США объявят дефолт», — сообщил Ernie. При этом бот отметил, что если США

не решат должным образом различные экономические и политические проблемы, включая потолок долга и инфляцию, то правительство может его объявить.

Чат-бот также написал, что в оценке конкретного времени и ситуации необходимо учитывать ряд факторов, в том числе политическую стабильность, экономическую ситуацию, изменения на международном рынке и в политике и другие.

Новостное агентство задало вопрос Ernie Bot еще в марте. Чтобы получить ответ от искусственного интеллекта необходимо было дождаться своей очереди, в которой было более 1,5 миллиона человек, при этом вопросы задавались на китайском языке.

Китайская технологическая компания Baidu презентовала свой аналог бота с ИИ ChatGPT 16 марта. Во время трансляции генеральный директор Baidu Робин Ли подчеркнул, что продукт пока не идеален, но Ernie bot будет эволюционировать по мере использования. Позднее многие брокерские компании, в том числе Citigroup и Bank of America, протестировали представленный сервис и попробовали использовать Ernie для таких задач, как консультирование, анализ, написание статей и создание изображений, и остались довольны результатами.

