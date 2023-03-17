Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
13:21, 17 марта 2023Экономика

Акции разработчика китайского аналога ChatGPT подскочили

Акции китайской Baidu выросли на 13 процентов после презентации аналога ИИ-бота ChatGPT

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Акции китайской технологической компании Baidu подскочили 17 марта на торгах в Гонконге на следующий день после презентации аналога бота с искусственным интеллектом (ИИ) ChatGPT под названием Ernie bot. Об этом свидетельствуют биржевые данные.

В четверг, 16 марта, фирма показала публике, на что способна ее альтернатива ChatGPT, предупредив при этом о некоторых ее недостатках. Во время трансляции генеральный директор Baidu Робин Ли подчеркнул, что продукт компании пока не идеален. В ответ на его слова акции компании упали более чем на шесть процентов в Гонконге.

Ли подчеркнул, что Ernie bot будет эволюционировать по мере использования. Baidu, имеющая крупный корпоративный облачный бизнес, заявила, что пользователи могут подать заявку на доступ к интерфейсу ИИ-бота. В течение часа после объявления около 30 тысяч клиентов присоединились к списку ожидания доступа.

Материалы по теме:
Россияне массово скупают китайский юань. Сможет ли он стать альтернативой доллару?
Россияне массово скупают китайский юань.Сможет ли он стать альтернативой доллару?
10 марта 2023
Чат-бот ChatGPT вызвал переполох на мировом рынке. Кто успеет заработать миллиарды на искусственном интеллекте?
Чат-бот ChatGPT вызвал переполох на мировом рынке.Кто успеет заработать миллиарды на искусственном интеллекте?
26 февраля 2023

Уже 17 марта акции Baidu компенсировали вчерашнее падение, после того как многие брокерские компании, в том числе Citigroup, протестировали представленный сервис. Аналитики Bank of America также попробовали использовать Ernie для таких задач, как консультирование, анализ, написание статей и создание изображений, и остались довольны результатами.

Акции китайских компаний, связанных с технологиями искусственного интеллекта, начали расти в феврале 2023 года, когда стало известно, что Baidu готовится к завершающим тестированиям своего приложения. Тогда многие специалисты считали, что индустрия пока скорее спекулирует на ожиданиях и вряд ли Китай близок к реализации подобной технологии в короткие сроки.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Влада Горячева
Обсудить
Последние новости
Анонсировано оперативное совещание Путина с членами Совбеза
Врач с Первого канала перечислил способы борьбы с сезонной аллергией
В ЛНР рассказали о борьбе российских сил с бесшумными минометами
Банк России сохранил ключевую ставку
Акции китайских банков назвали лучшими в мире
Известный блогер проиграл суд российской сети ресторанов
В Запорожской области оценили возможность наступления ВСУ
Подростки с игрушечным пистолетом напали на россиянина ради 300 тысяч рублей
Акции разработчика китайского аналога ChatGPT подскочили
В Кремле прокомментировали передачу Словакией и Польшей МиГ-29 Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.