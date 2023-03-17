Акции разработчика китайского аналога ChatGPT подскочили

Акции китайской Baidu выросли на 13 процентов после презентации аналога ИИ-бота ChatGPT

Акции китайской технологической компании Baidu подскочили 17 марта на торгах в Гонконге на следующий день после презентации аналога бота с искусственным интеллектом (ИИ) ChatGPT под названием Ernie bot. Об этом свидетельствуют биржевые данные.

В четверг, 16 марта, фирма показала публике, на что способна ее альтернатива ChatGPT, предупредив при этом о некоторых ее недостатках. Во время трансляции генеральный директор Baidu Робин Ли подчеркнул, что продукт компании пока не идеален. В ответ на его слова акции компании упали более чем на шесть процентов в Гонконге.

Ли подчеркнул, что Ernie bot будет эволюционировать по мере использования. Baidu, имеющая крупный корпоративный облачный бизнес, заявила, что пользователи могут подать заявку на доступ к интерфейсу ИИ-бота. В течение часа после объявления около 30 тысяч клиентов присоединились к списку ожидания доступа.

Уже 17 марта акции Baidu компенсировали вчерашнее падение, после того как многие брокерские компании, в том числе Citigroup, протестировали представленный сервис. Аналитики Bank of America также попробовали использовать Ernie для таких задач, как консультирование, анализ, написание статей и создание изображений, и остались довольны результатами.

Акции китайских компаний, связанных с технологиями искусственного интеллекта, начали расти в феврале 2023 года, когда стало известно, что Baidu готовится к завершающим тестированиям своего приложения. Тогда многие специалисты считали, что индустрия пока скорее спекулирует на ожиданиях и вряд ли Китай близок к реализации подобной технологии в короткие сроки.