Россиянам посоветовали не есть оленей, змей и крокодилов

Терапевт Алина Красикова: при употреблении оленины в пищу можно заразиться бруцеллезом

Терапевт Цифровой клиники Страхового Дома ВСК Алина Красикова посоветовала избегать экзотических видов мяса. В беседе с «Лентой.ру» она предупредила россиян об опасности мяса страусов, змей, оленей, крокодилов и медведей.

По словам врача, многие, отправляясь в отпуск, стремятся попробовать блюда местных кухонь. Например, на севере России можно встретить блюда из медвежатины и оленины, в других странах — мясо змей, грызунов или крокодилов. Однако экзотические виды мяса могут быть потенциальным источником инфекций и болезней.

Так, по словам Красиковой, медвежатина может содержать возбудителей трихинеллеза и бруцеллеза. Страусиное мясо несет в себе риск заражения кампилобактериозом или сальмонеллезом. При употреблении в пищу оленины также можно заразиться бруцеллезом и другими инфекциями, передающихся через контакт с животными.

При этих болезнях могут появиться проблемы с ЖКТ (диарея, рвота, боль), лихорадка, головная и мышечная боли, симптомы, напоминающие грипп. Некоторые инфекции вызывают осложнения: воспаление сердца, легких или мозга. Самостоятельно отличить эти болезни от отравления сложно, необходим осмотр у врача и дополнительная диагностика Алина Красикова терапевт

Терапевт рассказала, что избежать отравления помогут простые меры безопасности. Она советует покупать мясные деликатесы только у проверенных поставщиков. Кроме того, важно, чтобы мясо долго и правильно готовили. Только в этом случае патогены в нем перестанут представлять опасность. После приготовления сырого мяса необходимо тщательно мыть руки и все кухонные принадлежности.

«При появлении симптомов необходимо обратиться к врачу. В случае подозрения на инфекцию или болезнь, передающуюся через употребление мяса, врач назначит специальные анализы, чтобы подтвердить диагноз и определить курс лечения. В некоторых случаях может потребоваться госпитализация, особенно если заболевание прогрессирует или вызывает серьезные осложнения», — подвела итог врач.

Ранее Красикова предупредила об опасных последствиях кори. Она пояснила, что болезнь может вызвать развитие пневмонии и отита.