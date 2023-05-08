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19:24, 8 мая 2023Забота о себе

Россиян предупредили об опасных последствиях кори

Терапевт Алина Красикова предупредила, что корь может вызвать развитие пневмонии и отита

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

Корь может вызвать развитие пневмонии, отита и других осложнений, предупредила терапевт «Цифровой клиники Страхового Дома ВСК» Алина Красикова. Об опасных последствиях кори врач рассказала россиянам в беседе с «Лентой.ру».

Корь относится к острым инфекционным заболеваниям, которые провоцируют развитие кашля, насморка, конъюнктивита, сыпи по всему телу, боли в горле, слабости, мышечной боли и повышенной температуры, пояснила врач.

Признаки кори проявляются в течение 7-14 дней после контакта с зараженным человеком. У большинства пациентов симптомы болезни проходят самостоятельно через одну-две недели, однако возможно и возникновение осложнений

Алина Красиковатерапевт

Среди них специалистка назвала пневмонию, энцефалит, кератит, отит.

Кроме того, корь может усугубить течение хронических заболеваний, например, гипертоническую болезнь, астму, сахарный диабет и другие, добавила терапевт.

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В основном вирус кори передается воздушно-капельным путем, но заразиться можно и в быту — через посуду, дверные ручки, предметы личной гигиены. Чтобы защитить себя от заражения, нужно чаще мыть руки, избегать контактов с больными, реже касаться лица грязными руками, рекомендовала Красикова.

Уровень иммунизации от кори в России достигает 97 процентов, но в зоне риска заражения корью остаются дети в возрасте до года, люди с хроническими заболеваниями и ослабленным иммунитетом

Ранее Алина Красикова назвала рецепт идеального салата для устранения дефицита витаминов весной. Она рекомендовала чаще есть витаминный салат.

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Вера Владзиевская
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