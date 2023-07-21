Названы самые уязвимые для взлома домашние гаджеты

РТУ МИРЭА: легче всего взломать камеры видеонаблюдения, «умные» колонки и смарт-телевизоры

В российской квартире к домашнему интернету подключено в среднем восемь гаджетов. К такому выводу в исследовании, которое изучила «Лента.ру», пришли специалисты Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА. Эксперты назвали самые уязвимые для взлома устройства и рассказали, как уберечься от хакеров.

Как правило, дома россияне подключают к сети компьютеры, ноутбуки, планшеты, смартфоны, камеры видеонаблюдения, смарт-телевизоры, «умные» розетки и лампочки, бытовую технику и другое, отмечают авторы.

«Самым незащищенным видом домашних гаджетов являются камеры видеонаблюдения. IP-камеры недорого ценового сегмента обладают практически идентичным устройством. Таким образом, если хакер сможет взломать одну из них, то по этому же принципу получит доступ к аналогичным приборам. Второе место по ненадежности заняли "умные" колонки и смарт-телевизоры. Кроме того, что эти устройства довольно просто взломать, они знают о своих владельцах массу конфиденциальной информации», — говорится в исследовании.

Например, данные о банковских картах, которые используются для оплаты приложений и подписок, а также все то, что домочадцы не задумываясь произносят при включенном встроенном голосовом ассистенте исследование РТУ МИРЭА

На третьем месте по опасности взлома хакерами оказались смартфоны, утверждают специалисты РТУ МИРЭА.

«Существует огромное количество программ, способных передавать информацию с вашего смартфона третьим лицам. Это может быть местоположение, личные сообщения или даже данные учетных записей. Кроме того, именно с помощью смартфона чаще всего управляются основные элементы "умного дома": получив доступ к телефону, хакеры получат доступ и к управлению бытовой техникой, электричеством и так далее», — говорится в исследовании.

Также в список опасных гаджетов вошли «умные» розетки, интерактивные детские игрушки, принтеры и смарт-часы.

Как уберечься от киберпреступников?

Чтобы защитить гаджеты от хакеров, необходимо убедиться, что домашний беспроводной интернет безопасен. Для этого нужно установить на роутер сложный пароль, регулярно проверять, не подключены ли к сети неизвестные устройства. В настройках безопасности Wi-Fi необходимо включить шифрование сети по стандарту WPA2. Также следует регулярно обновлять программное обеспечение техники и отключать микрофон, когда вы не пользуетесь устройством.

«Результаты нашего исследования говорят, что опасность может таиться в самых невинных, на первый взгляд, приборах. Помимо технических возможностей для взлома, киберпреступники активно пользуются методами социальной инженерии. Поэтому мы настоятельно рекомендуем не только соблюдать технические меры предосторожности, но и придерживаться правил цифровой гигиены, объяснять их детям и пожилым людям», — высказался о результатах исследования ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж.

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