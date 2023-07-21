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13:06, 21 июля 2023Бывший СССР

Депутат Рады раскритиковал Зеленского за увольнение посла Украины в Британии

Депутат Рады Гончаренко раскритиковал Зеленского за увольнение посла Украины в Британии

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Депутат Верховной Рады от оппозиционной партии Петра Порошено «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за увольнение посла Украины в Великобритании. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По мнению Гончаренко, Зеленский уволил посла Вадима Пристайко из-за того, что последний назвал нездоровым сарказмом реакцию президента на слова министра обороны Великобритании Бена Уоллеса. Тогда глава британского оборонного ведомства отметил, что Киеву стоит больше выражать благодарность за поставленное Западом оружие.

Гончаренко напомнил Зеленскому, что главы государств ставят интересы страны выше «своей собственной раздражительности». Депутат отметил, что Пристайко был хорошим послом и сделал много для Украины.

21 июля стало известно, что Зеленский уволил Вадима Пристайко после критики в свой адрес. В указе говорится, что Пристайко также лишен должности постоянного представителя Украины при Международной морской организации, которую занимал по совместительству.

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    Александр Слабиев
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