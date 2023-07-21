Зеленский уволил посла в Великобритании после критики в свой адрес

Зеленский уволил посла Украины в Великобритании Пристайко после критики в свой адрес

Президент Украины Владимир Зеленский уволил посла республики в Великобритании Вадима Пристайко после критики в свой адрес. Указ о снятии с должности опубликован на сайте главы государства.

В указе говорится, что Пристайко также лишен должности постоянного представителя Украины при Международной морской организации, которую занимал по совместительству.

Бывший посол назвал нездоровым сарказмом ответ Зеленского министру обороны Великобритании Бену Уоллесу, в котором глава государства предложил Лондону ежедневную благодарность украинцев за военную поддержку.