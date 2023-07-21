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11:14, 21 июля 2023Бывший СССР

Зеленский уволил посла в Великобритании после критики в свой адрес

Зеленский уволил посла Украины в Великобритании Пристайко после критики в свой адрес

Фото: President Of Ukraine / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский уволил посла республики в Великобритании Вадима Пристайко после критики в свой адрес. Указ о снятии с должности опубликован на сайте главы государства.

В указе говорится, что Пристайко также лишен должности постоянного представителя Украины при Международной морской организации, которую занимал по совместительству.

Бывший посол назвал нездоровым сарказмом ответ Зеленского министру обороны Великобритании Бену Уоллесу, в котором глава государства предложил Лондону ежедневную благодарность украинцев за военную поддержку.

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    Алевтина Запольская
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