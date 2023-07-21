В Госдуме назвали антиконституционной идею лишать гражданства по рождению

Депутат Крашенинников назвал антиконституционной идею лишать гражданства по рождению

Идея за тяжкие преступления лишать гражданства России, полученного по праву рождения, является антиконституционной. Такое мнение выразил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, чьи слова приводит ТАСС.

«Мы к этой теме уже неоднократно возвращаемся. (…) Нормы права четкие и понятные, мы не можем это поддержать, потому что гражданство неделимо, его невозможно отобрать», — пояснил депутат.

Парламентарий добавил, что, если законопроект противоречит конституции, то никаких перспектив у него нет.

Ранее группа сенаторов внесла в Госдуму законопроект о лишении гражданства за дискредитацию Вооруженных сил (ВС) России. Проект предлагает лишать приобретенного или полученного по рождению гражданства за дискредитацию Российской армии и иные действия, создающие угрозу безопасности страны.

Позднее член Совета Федерации Андрей Клишас процитировал Конституцию коллегам, которые внесли в Госдуму (ГД) законопроект о лишении гражданства. В частности сенатор напомнил о шестой статье Конституции.