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19:01, 21 июля 2023Россия

В Госдуме назвали антиконституционной идею лишать гражданства по рождению

Депутат Крашенинников назвал антиконституционной идею лишать гражданства по рождению

Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

Идея за тяжкие преступления лишать гражданства России, полученного по праву рождения, является антиконституционной. Такое мнение выразил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, чьи слова приводит ТАСС.

«Мы к этой теме уже неоднократно возвращаемся. (…) Нормы права четкие и понятные, мы не можем это поддержать, потому что гражданство неделимо, его невозможно отобрать», — пояснил депутат.

Парламентарий добавил, что, если законопроект противоречит конституции, то никаких перспектив у него нет.

Ранее группа сенаторов внесла в Госдуму законопроект о лишении гражданства за дискредитацию Вооруженных сил (ВС) России. Проект предлагает лишать приобретенного или полученного по рождению гражданства за дискредитацию Российской армии и иные действия, создающие угрозу безопасности страны.

Позднее член Совета Федерации Андрей Клишас процитировал Конституцию коллегам, которые внесли в Госдуму (ГД) законопроект о лишении гражданства. В частности сенатор напомнил о шестой статье Конституции.

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