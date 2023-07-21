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18:56, 21 июля 2023Россия

Клишас процитировал Конституцию внесшим проект о лишении гражданства коллегам

Клишас процитировал Конституцию коллегам, внесшим в Госдуму проект о лишении гражданства

Фото: Совет Федерации РФ / РИА Новости

Член Совета Федерации Андрей Клишас процитировал Конституцию коллегам, которые внесли в Госдуму (ГД) законопроект о лишении гражданства. Свой пост сенатор опубликовал в Telegram.

Сенатор напомнил о шестой статье Конституции, в которой говорится, что «гражданин Российской Федерации не может быть лишен своего гражданства или права изменить его».

По словам Клишаса, если федеральный политик вносит закон, который противоречит Конституции, «то для такого политика это серьезное основание задуматься, может ли он занимать свою должность».

21 июля стало известно, что группа сенаторов Совфеда внесла в Госдуму законопроект, который предлагает лишать полученного по рождению гражданства за дискредитацию Вооруженных сил России, призывы к экстремизму и другие действия, создающие, по словам авторов, угрозу безопасности страны.

Ранее президент Владимир Путин подписал закон, позволяющий лишать приобретенного гражданства России за дискредитацию армии и за совершение действий, которые создают угрозу национальной безопасности, в том числе за терроризм, экстремизм, организацию вооруженного мятежа ради смены конституционного строя, посягательство на жизнь государственного деятеля, участие в нежелательной организации и другие.

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    Константин Лысяков
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