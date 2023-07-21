В Госдуму внесли закон о лишении гражданства за дискредитацию армии

Совфед внес в Госдуму закон о возможности прекращения гражданства РФ по рождению

Группа сенаторов внесла в Госдуму законопроект о лишении гражданства за дискредитацию Вооруженных сил (ВС) России. Это следует из документа, размещенного в думской базе законопроектов.

Проект предлагает лишать приобретенного или полученного по рождению гражданства за дискредитацию Российской армии и иные действия, создающие угрозу безопасности страны.

«Речь идет о том, что гражданства могут лишить, например, за дезертирство, за дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации, за призывы к экстремизму», — говорится в пояснительной записке к документу.

В апреле президент Владимир Путин подписал закон, позволяющий лишать приобретенного гражданства России за дискредитацию Российской армии и за совершение действий, которые создают угрозу национальной безопасности. Как следует из закона, лишать российского гражданства также смогут тех, кто совершил тяжкие преступления против государства и преступления террористической направленности.