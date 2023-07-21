Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:24, 21 июля 2023Россия

В Госдуму внесли закон о лишении гражданства за дискредитацию армии

Совфед внес в Госдуму закон о возможности прекращения гражданства РФ по рождению

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Группа сенаторов внесла в Госдуму законопроект о лишении гражданства за дискредитацию Вооруженных сил (ВС) России. Это следует из документа, размещенного в думской базе законопроектов.

Проект предлагает лишать приобретенного или полученного по рождению гражданства за дискредитацию Российской армии и иные действия, создающие угрозу безопасности страны.

«Речь идет о том, что гражданства могут лишить, например, за дезертирство, за дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации, за призывы к экстремизму», — говорится в пояснительной записке к документу.

В апреле президент Владимир Путин подписал закон, позволяющий лишать приобретенного гражданства России за дискредитацию Российской армии и за совершение действий, которые создают угрозу национальной безопасности. Как следует из закона, лишать российского гражданства также смогут тех, кто совершил тяжкие преступления против государства и преступления террористической направленности.

Что думаешь? Оцени!
    Никита Абрамов
    Обсудить
    Последние новости

    США заявили о готовности к диалогу по обмену заключенными с Россией

    Блинкен оценил помощь Запада Киеву при контрнаступлении

    Тиньков прокомментировал свое исключение из санкционных списков

    Оценены работы по созданию лунного ядерного реактора для НАСА

    В Берлин ввели танки из-за бегающей по улицам львицы

    Секс-коуч подсказала простой способ оценить совместимость на первом свидании

    Monatik назвал Ани Лорак предательницей из-за молчания по поводу СВО

    ВСУ лишились нескольких танков в Запорожье

    В Госдуме назвали антиконституционной идею лишать гражданства по рождению

    В Британии оценили шансы отразить российские крылатые ракеты

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости