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13:13, 21 июля 2023Экономика

Акции «Газпрома» назвали фундаментально непривлекательными

«Атон» назвал акции «Газпрома» непривлекательными из-за отсутствия позитивных перспектив

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Ситуация с поставками российского газа за рубеж по трубопроводам делает акции «Газпрома» фундаментально непривлекательными, позитивных катализаторов для компании нет. Об этом говорится в обзоре аналитиков «Атона» Андрея Лобазова и Марии Федоровой, на который ссылаются «Ведомости».

В базовом сценарии выручка российского монополиста упадет на 33 процента по сравнению с 2022 годом, до 7,76 триллиона рублей, а чистая прибыль сократится почти на 60 процентов, до 491 миллиарда. EBITDA, то есть прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации, прогнозируется на уровне 1,87 триллиона рублей (минус 48 процентов).

Свободный денежный поток компании, ожидают авторы обзора, упадет с миллиарда рублей в 2022 году до минус 630 миллиардов. В связи с этим рассчитывать на выплату высоких дивидендов по итогам года нельзя. Чистый долг «Газпрома» вырастет на 16 процентов, до 4,53 триллиона рублей, хотя на таком уровне он еще не создает рисков для кредиторов.

Аналитики указывают, что в пользу компании говорит сбалансированность долгового портфеля и возможность оперативной реакции правительства, основного акционера компании, в случае проблем. Снижение налогов и дивидендов в любом случае не даст компании рухнуть, поскольку его финансовая устойчивость имеет стратегическое значение.

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На этой неделе стало известно, что «Газпром» собрался разместить облигации без срока погашения объемом 120 миллиардов рублей. Эксперты отмечают, что такой объем чрезвычайно редок на российском рынке, обычно выпуски компаний значительно меньше. По оценке директора департамента управления активами УК «Ингосстрах-Инвестиции» Артема Майорова, размещение способно только напугать рынок.

Также принято решение о повышении с 1 июля 2024 года цен на газ для всех потребителей в России на восемь процентов. Ровно через год индексация планируется на том же уровне, что выше ожидаемой инфляции. Ранее предполагался рост на пять и четыре процента соответственно.

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    Платон Щукин
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