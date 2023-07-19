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13:03, 19 июля 2023Экономика

«Газпром» собрался рекордно взять в долг

«Интерфакс»: «Газпром» собрался разместить облигации на рекордные 120 миллиардов рублей

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Крупнейшая российская газовая компания «Газпром» собралась разместить облигации без срока погашения объемом 120 миллиардов рублей. Эмитентом выступит «Газпром капитал», а организует размещение Газпромбанк, со ссылкой на источник на финансовом рынке сообщает «Интерфакс».

Продавать долг будут в формате закрытой подписки для квалифицированных инвесторов. Бумага предусматривает выплату купонов каждые полгода и колл-опцион каждые пять лет. Изначальную ставку купона определят исходя из доходности пятилетних облигаций федерального займа (ОФЗ) плюс 250 базисных пунктов, по текущим условиям это 10,6 процента годовых.

Как отмечает «Коммерсантъ», такие размещения чрезвычайно редки на рынке, за последние годы это станет рекордным объемом. Общий объем рублевых облигаций «Газпрома» в настоящее время равен 235 миллиардам рублей, также у него имеется валютные облигации (эквивалент) в размере 10,7 миллиарда долларов.

По оценке директора департамента управления активами УК «Ингосстрах-Инвестиции» Артема Майорова, гигантское размещение только напугает рынок, поскольку у многих институциональных инвесторов лимиты на бумаги «Газпрома» уже достигнуты.

Управляющий директор компании «Иволга Капитал» Дмитрий Александров полагает, что рынок переварит такую сумму, а независимый финансовый аналитик Андрей Бархота заметил, что инвесторам интересны инструменты с премией к ОФЗ, кроме того, крупные корпоративные клиенты ощущают нехватку длинной рублевой ликвидности.

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Однако, по мнению Александрова, проблемой остается финансовое состояние «Газпрома». Компания фактически потеряла ключевой для себя европейский рынок, ей придется активно инвестировать в развитие инфраструктуры, а денежного потока для компенсации этих трат не просматривается.

Ранее «Газпром» отказался выплачивать дивиденды по итогам деятельности в 2022 году. Кроме того, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила о повышении с 1 июля 2024 года цен на газ для всех потребителей в России на восемь процентов. На столько же стоимость топлива повысят через год.

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    Платон Щукин
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