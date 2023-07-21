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07:45, 21 июля 2023Наука и техника

В России приблизились к стопроцентной биоразлагаемости бытовой химии

Компания Unilever в России приблизилась к стопроцентной биоразлагаемости бытовой химии

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Компания Unilever приблизилась к стопроцентной биоразлагаемости поставляемой в Россию бытовой химии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на отчет компании об устойчивом развитии.

В компании отметили, что биоразлагаемость всех чистящих средств для дома Unilever в России составляет более 98 процентов — следовательно, в процессе использования и смыва они разлагаются на соли и воду, не нанося вреда окружающей среде.

Уточняется, что к 2030 году в Unilever планируют достичь стопроцентной биоразлагаемости своих продуктов. Связано это с заменой в 2022 году синтетического загустителя на натуральный полимер.

В марте 2022 года Unilever сообщила о приостановке поставок своей продукции в Россию и из нее, а также урезала все финансирование проектов на территории страны. Тем не менее фабрики косметики и бытовой химии в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге продолжили работу.

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    Юлия Мискевич
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