Великобритания «исключила» журналиста Красовского из санкционного списка

Власти Великобритании «исключили» журналиста Антона Красовского из санкционного списка

Власти Великобритании «исключили» из санкционного списка российского журналиста, бывшего директора вещания русскоязычного канала RT Антона Красовского. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что британские власти по ошибке дважды внесли Красовского в антироссийский санкционный список. Документ был исправлен, теперь журналист упоминается в нем один раз.

О том, что Великобритания внесла Красовского в санкционный список, сообщалось 17 июля.