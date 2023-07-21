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17:29, 21 июля 2023Интернет и СМИ

Великобритания «исключила» журналиста Красовского из санкционного списка

Власти Великобритании «исключили» журналиста Антона Красовского из санкционного списка
Антон Красовский

Антон Красовский. Фото: Петр Кассин / Коммерсантъ

Власти Великобритании «исключили» из санкционного списка российского журналиста, бывшего директора вещания русскоязычного канала RT Антона Красовского. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что британские власти по ошибке дважды внесли Красовского в антироссийский санкционный список. Документ был исправлен, теперь журналист упоминается в нем один раз.

О том, что Великобритания внесла Красовского в санкционный список, сообщалось 17 июля.

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    Олег Давыдов
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