Махачев прокомментировал снятие брата Нурмагомедова с боя UFC

Ислам Махачев назвал травмы частью игры, комментируя снятие Умара Нурмагомедова с боя UFC

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Ислам Махачев в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) прокомментировал снятие российского бойца смешанного стиля (MMA) Умара Нурмагомедова с боя в рамках промоушена.

Спортсмен назвал травмы частью игры. «Терпение приведет к успеху», — написал Махачев.

В ночь на 6 августа Нурмагомедов должен был впервые в карьере возглавить турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Боец не вышел в октагон из-за травмы плеча. Двоюродный брат бывшего чемпиона промоушена Хабиба Нурмагомедова должен был провести поединок против американца Кори Сэндхагена.

В активе 27-летнего Умара Нурмагомедова 16 побед и ни одного поражения в MMA. В UFC он провел четыре боя.