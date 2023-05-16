Назван следующий соперник брата Нурмагомедова

Махачев заявил, что соперником бойца UFC Умара Нурмагомедова станет американец Сэндхаген

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Ислам Махачев в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) назвал следующего соперника российского бойца смешанного стиля (MMA) Умара Нурмагомедова.

Им станет американец Кори Сэндхаген. Информацию подтвердил журналист Ариэль Хельвани, заявив, что поединок между спортсменами должен возглавить один из турниров UFC.

В январе 2023 года Умар Нурмагомедов — двоюродный брат бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова — жаловался на то, что никто из представителей промоушена не хочет драться с ним. Глава UFC Дэйна Уайт подтвердил это и объяснил, что те, кто опережают россиянина в рейтинге, не хотят рисковать своим местом.

В активе 27-летнего Умара Нурмагомедова 16 побед и ни одного поражения в MMA. В UFC он провел четыре боя. На счету Сэндхагена 16 побед и четыре поражения.