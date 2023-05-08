Глава UFC заявил о нежелании бойцов драться с братом Нурмагомедова

Глава UFC Дэйна Уайт заявил о нежелании бойцов драться с Умаром Нурмагомедовым

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт заявил о нежелании представителей промоушена драться с Умаром Нурмагомедовым, двоюродным братом российского бойца смешанного стиля (ММА) Хабиба Нурмагомедова. Об этом сообщает «Чемпионат».

«Всегда трудно организовать бой парню, который находится на подходе к топовой десятке, потому что те, кто его опережают, не хотят рисковать своим местом в рейтинге», — заявил глава промоушена. Он также отметил, что на бой с Нурмагомедовым многие могут согласиться публично, но затем в частном разговоре отказаться.

14 сентября прошлого года сообщалось, что Нурмагомедов подписал новый контракт с организацией на несколько поединков. «Я очень рад этому приключению и хочу поблагодарить всех причастных к нему людей», — рассказал боец.

В активе Умара Нурмагомедова 16 побед и ни одного поражения в MMA. В UFC он провел четыре боя.