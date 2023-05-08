Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
УНИКС
Сегодня
15:00 (Мск)
Локомотив-Кубань
Единая лига ВТБ|Финал
Локомотив М
Сегодня
17:00 (Мск)
Сочи
МИР Российская Премьер-лига|26-й тур
Фулхэм
Сегодня
17:00 (Мск)
Лестер Сити
Англия - Премьер-лига|35-й тур
Эдмонтон Ойлерз
Завтра
03:30 (Мск)
Вегас Голден Найтс
НХЛ - плей-офф|1/2 финала - Запад. 3-й матч
12:44, 8 мая 2023Спорт

Глава UFC заявил о нежелании бойцов драться с братом Нурмагомедова

Глава UFC Дэйна Уайт заявил о нежелании бойцов драться с Умаром Нурмагомедовым
Умар Нурмагомедов

Умар Нурмагомедов. Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт заявил о нежелании представителей промоушена драться с Умаром Нурмагомедовым, двоюродным братом российского бойца смешанного стиля (ММА) Хабиба Нурмагомедова. Об этом сообщает «Чемпионат».

«Всегда трудно организовать бой парню, который находится на подходе к топовой десятке, потому что те, кто его опережают, не хотят рисковать своим местом в рейтинге», — заявил глава промоушена. Он также отметил, что на бой с Нурмагомедовым многие могут согласиться публично, но затем в частном разговоре отказаться.

14 сентября прошлого года сообщалось, что Нурмагомедов подписал новый контракт с организацией на несколько поединков. «Я очень рад этому приключению и хочу поблагодарить всех причастных к нему людей», — рассказал боец.

В активе Умара Нурмагомедова 16 побед и ни одного поражения в MMA. В UFC он провел четыре боя.

Алексей Гусев
Обсудить
Последние новости
В Кремле отреагировали на заявление начальника ГУР об убийстве россиян
Пашинян приедет в Москву на День Победы
Пассажир надругался над ребенком на борту самолета
Глава UFC заявил о нежелании бойцов драться с братом Нурмагомедова
Песков ответил на просьбы Приднестровья увеличить число миротворцев
Суд арестовал обвиняемого в покушении на Прилепина
Кремль прокомментировал решение Украины объявить 9 мая Днем Европы
Кличко заявил о самой массированной атаке на Киев с начала СВО
Парикмахер перечислил россиянам модные стрижки на лето
Стало известно о взрывах в двух областях Украины
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.