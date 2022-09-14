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Брат Нурмагомедова подписал новый контракт с UFC

Умар Нурмагомедов подписал новый контракт с UFC и объявил о поединке 5 ноября

Фото: Stephen R. Sylvanie-USA TODAY Sports / Reuters

Российский боец смешанного стиля (MMA) Умар Нурмагомедов подписал новый контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC). Об этом он сообщил на странице в Twitter.

«Я подписал новый контракт с UFC на несколько боев. Я очень рад этому приключению и хочу поблагодарить всех причастных к нему людей», — заявил Нурмагомедов. Он также объявил, что проведет следующий поединок 5 ноября. Имя соперника россиянина не сообщается.

26 июня Умар Нурмагомедов, который является двоюродным братом Хабиба Нурмагомедова, оказался сильнее американца Нэйта Манесса на турнире UFC в Лас-Вегасе. 26-летний российский спортсмен одержал победу единогласным решением судей.

Для Умара Нурмагомедова эта победа стала третьей подряд в рамках UFC. Россиянин провел в промоушене три поединка: 20 января он выиграл дебютный бой против представителя Казахстана Сергея Морозова, а в следующем, 2 марта, оказался сильнее американца Брайана Келлехера. Всего на счету Нурмагомедова 15 побед в 15 поединках по правилам ММА.

Дарья Коршунова
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