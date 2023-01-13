Брат Нурмагомедова заявил о нежелании других бойцов драться с ним

Российский боец ММА Умар Нурмагомедов заявил, что никто в UFC не хочет драться с ним

Российский боец смешанного стиля (ММА) Умар Нурмагомедов заявил, что никто из представителей Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) не хочет драться с ним. Его слова приводит MMA Junkie.

«Когда меня спросили, буду ли я драться с [Коди] Барселосом, я сказал: "Да мне все равно с кем". Даже если это будет дебютант, я готов драться. Я хочу быть активным», — добавил Нурмагомедов. Россиянин отметил, что продолжает искать соперника для следующей схватки.

14 сентября прошлого года сообщалось, что Умар, который является двоюродным братом бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, подписал новый контракт с организацией на несколько поединков. «Я очень рад этому приключению и хочу поблагодарить всех причастных к нему людей», — рассказал боец.

В прошлый раз россиянин выходил в октагон 26 июня 2022 года на турнире UFC в Лас-Вегасе. Тогда он единогласным решением судей победил американца Нэйта Манесса.

В активе Умара Нурмагомедова 15 побед и ни одного поражения в MMA. В UFC он провел три боя.