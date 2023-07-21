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10:05, 21 июля 2023Забота о себе

Диетолог предупредила о риске употребления цельного молока

Диетолог Барел: цельное молоко следует ограничить при сердечно-сосудистых заболеваниях

Фото: Stock-Asso / Shutterstock / Fotodom

Цельное молоко может навредить людям с ожирением, сердечно-сосудистыми заболеваниями или риском их возникновения, а также тем, у кого повышен уровень холестерина, предупредила врач-диетолог Сьюзи Барел. Ее мнение приводит издание Body and Soul.

Специалистка отметила, что цельное молоко с жирностью 3,5 процента может быть частью здорового рациона, поскольку оно питательно, богато кальцием и белком. Однако его употребление следует ограничить тем, кто ест много другой жирной и жареной пищи, чтобы не перегружать организм. Она объяснила, что в одном стакане цельного молока содержится 16 граммов лактозы и 10 граммов жира, из них шесть — насыщенные жиры, которые почти не дают питательных веществ организму.

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Кроме того, Барел рекомендовала отказаться от цельного молока тем, кто имеет повышенный уровень холестерина, страдает от ожирения или подвержен риску развития сердечно-сосудистых заболеваний. Она отметила, что обезжиренное молоко имеет те же питательные свойства, что и цельное, но при этом в нем меньше жира и сахара. Так, в стакане двухпроцентного молока содержится четыре грамма жира, однопроцентного — один грамм и почти нет лактозы.

Ранее диетолог Ольга Лушникова предупредила, что рацион не должен состоять только из обезжиренных продуктов. По ее словам, дефицит жиров приводит к плохой работе иммунитета и проблемам с фертильностью.

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    Екатерина Улитина
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