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07:19, 21 июля 2023Россия

Минобороны провело учения по изоляции закрытого района Черного моря

Минобороны провело учения по изоляции закрытого для судоходства района Черного моря

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Российские военные провели учения по изоляции района Черного моря, которое закрыли для судоходства после приостановки участия в зерновой сделке. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

«В соответствии с планом боевой подготовки сил Черноморского флота экипаж ракетного катера "Ивановец" выполнил боевые стрельбы противокорабельными крылатыми ракетами по судну-мишени в полигоне боевой подготовки в северо-западной части Черного моря», — сообщили в министерстве.

Там добавили, что успешность выполнения учений подтвердили данные телеметрии и информация с беспилотных летательных аппаратов. В ходе учений экипажи кораблей Черноморского флота выполнили ракетные стрельбы в ходе учений и отработали задержание судна-нарушителя.

После приостановки участия Москвы в зерновой сделке Минобороны России проинформировало, что с 00:00 по московскому времени 20 июля все корабли, которые следуют в украинские порты, будут считаться потенциальными перевозчиками военных грузов. Аналогично поступили и в Киеве — Минобороны Украины сообщило, что судоходство в районах северо-восточной части Черного моря и Керчь-Еникальском проливе с 20 июля будет запрещено как опасное, а следующие в акватории Черного моря в направлении российских морских портов судна будут рассматриваться как перевозящие грузы военного значения

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    Анастасия Шейкина
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