Минобороны провело учения по изоляции закрытого района Черного моря

Минобороны провело учения по изоляции закрытого для судоходства района Черного моря

Российские военные провели учения по изоляции района Черного моря, которое закрыли для судоходства после приостановки участия в зерновой сделке. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

«В соответствии с планом боевой подготовки сил Черноморского флота экипаж ракетного катера "Ивановец" выполнил боевые стрельбы противокорабельными крылатыми ракетами по судну-мишени в полигоне боевой подготовки в северо-западной части Черного моря», — сообщили в министерстве.

Там добавили, что успешность выполнения учений подтвердили данные телеметрии и информация с беспилотных летательных аппаратов. В ходе учений экипажи кораблей Черноморского флота выполнили ракетные стрельбы в ходе учений и отработали задержание судна-нарушителя.

После приостановки участия Москвы в зерновой сделке Минобороны России проинформировало, что с 00:00 по московскому времени 20 июля все корабли, которые следуют в украинские порты, будут считаться потенциальными перевозчиками военных грузов. Аналогично поступили и в Киеве — Минобороны Украины сообщило, что судоходство в районах северо-восточной части Черного моря и Керчь-Еникальском проливе с 20 июля будет запрещено как опасное, а следующие в акватории Черного моря в направлении российских морских портов судна будут рассматриваться как перевозящие грузы военного значения