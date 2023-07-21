Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:13, 21 июля 2023Мир

В МИД возмутились реакцией ООН на удары по Одессе

Замглавы МИД Вершинин возмутился отсутствием реакции у ООН на удары по Крымскому мосту

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Замглавы МИД России Сергей Вершинин возмутился отсутствием реакции у ООН на удары по Крымскому мосту, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Вот только сегодня по существу было распространено заявление от имени генсекретаря ООН [Антониу Гутерриша] по поводу ударов возмездия по Одессе. Строгое осуждение, это вредит якобы продовольственной безопасности. Но мне кажется, что удары по объектам, которые фактически готовили террористические акты, — это не то, что должно быть достойно осуждения», — сказал он.

Ранее Россия нанесла удар возмездия по объектам в Одесской области, где хранились и производились безэкипажные катера. Удар возмездия стал еще одним ответом России на теракт на Крымском мосту, который произошел 17 июля. До этого — 18 и 19 июля — российские военные уже наносили удары по Одесской области.

Что думаешь? Оцени!
    Виктория Кондратьева
    Обсудить
    Последние новости

    Следствие запросило арест экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова

    Российский SSJ-100 потерял часть двигателя во время полета и попал на видео

    В Стамбуле резко упали запасы воды

    «Газпром» потеряет статус крупнейшего поставщика российского газа в Европу

    Ольга Бузова забронировала отель для свадьбы

    Стилист Рогов назвал россиянам две универсальные вещи в гардеробе

    Винер заступилась за Исинбаеву после заявления о номинальных воинских званиях

    Мосгорсуд признал законным арест блогера-трансгендера за драку в кафе

    Украина попросила плечо помощи у Польши в вопросе зерна

    Россия заявила о проработке альтернативных маршрутов для вывоза зерна

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости