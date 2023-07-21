В МИД возмутились реакцией ООН на удары по Одессе

Замглавы МИД Вершинин возмутился отсутствием реакции у ООН на удары по Крымскому мосту

Замглавы МИД России Сергей Вершинин возмутился отсутствием реакции у ООН на удары по Крымскому мосту, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Вот только сегодня по существу было распространено заявление от имени генсекретаря ООН [Антониу Гутерриша] по поводу ударов возмездия по Одессе. Строгое осуждение, это вредит якобы продовольственной безопасности. Но мне кажется, что удары по объектам, которые фактически готовили террористические акты, — это не то, что должно быть достойно осуждения», — сказал он.

Ранее Россия нанесла удар возмездия по объектам в Одесской области, где хранились и производились безэкипажные катера. Удар возмездия стал еще одним ответом России на теракт на Крымском мосту, который произошел 17 июля. До этого — 18 и 19 июля — российские военные уже наносили удары по Одесской области.