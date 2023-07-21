Еще одна страна ввела санкции против граждан и ВПК России и Белоруссии

Новая Зеландия ввела санкции против граждан и предприятий из России и Белоруссии

Новая Зеландия расширила санкционный список и ввела рестрикции против ряда физлиц и предприятий из России и Белоруссии. Об этом говорится в официальном заявлении главы новозеландского МИД Нанаи Махуты.

«Новая Зеландия выступает в поддержку Украины и осуждает российских граждан и предприятия, способствующие действиям России», — говорится в публикации. Правительство Новой Зеландии не стало раскрывать имена и перечень компаний, попавших под санкции, но при этом отметило, что ограничения будут введены в отношении трех российских граждан, «вовлеченных в разлучение украинских детей со своими семьями и их депортацию в Россию», и трех граждан Белоруссии.

Санкции также коснулись 11 российских предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) и шести компаний, «причастных к поддержке России в ходе конфликта на Украине».

Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил о масштабах расширения антироссийских санкций. Он уточнил, что Минфин США ввел ограничения против почти 120 человек и юрлиц из-за поддержки России в ходе спецоперации на Украине.

Под американские санкции также попали экс-министр финансов России Алексей Кудрин, заместитель министра финансов Леонид Горнин, временно исполняющий обязанности губернатора Смоленской области Василий Анохин, а также Валерий Чекалов, которого США считают связанным с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным.