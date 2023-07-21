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07:19, 21 июля 2023Бывший СССР

Стало известно об уничтожении расположения ВСУ и наемников в Николаеве

Подпольщик Лебедев заявил об уничтожении в Николаеве расположения ВСУ и наемников

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что место расположения военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников в гостинице «Ингул» у судостроительного завода в Николаеве было уничтожено недавним российским ударом. Его слова приводит РИА Новости.

Лебедев уточнил, что российские силы поразили несколько целей. Кроме того, взрывы зафиксировали на другой верфи, связанной с производством военных катеров, и в морском порту.

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«Также известно, что были поражены цели на предприятии "Нибулон" — некие емкости. И известно со слов местных жителей о том, что был большой удар по порту "Ника-Тера" с детонацией», — отметил подпольщик.

В течение нескольких часов после удара по расположению наемников были перекрыт все подъезды к территории на несколько кварталов. Могли проехать только скорые, пожарные и спасатели.

Ранее сообщалось, что ВСУ стянули в район Одессы и Николаева серьезную группировку противовоздушной обороны (ПВО). На этой территории работают системы Patriot, NASAMS, а также IRIS-T.

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    Марина Совина
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